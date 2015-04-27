Польщі вдалося перебудувати свою економіку ще до вступу в ЄС - посол Літвін

Секрет успіху Польщі полягає в тому, що країні вдалося майже повністю перебудувати стару економічну структуру під час реалізції угоди про асоціацію, чого не скажеш про Україну, вважає посол Польщі в Україні Генрик Літвін.

«В 1992 році, якщо не помиляюся, 70% ВВП у Польщі виробляла велика промисловість, а зараз – малий та середній бізнес», – розповів в ефірі Радіо Свобода Літвін.

При цьому, за його словами, Польщі вдалося провести реформи і змінити структуру економіки ще до того, як вона стала членом ЄС – під час реалізації угоди про асоціацію.

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Як раніше повідомлялося, сьогодні на саміті Україна-ЄС президент України Петро Порошенко, відкриваючи пленарне засідання саміту, закликав Європейський Союз визнати, що Україна може стати в майбутньому членом ЄС.

Порошенко також висловив впевненість, що через 5 років Україна має «досягти умов, необхідних для того, щоб подавати заявку на членство в ЄС».

У Євросоюзі заявляють, що питання членства України в Євросоюзі наразі на порядку денному не стоїть, спочатку українська влада має вирішити внутрішні проблеми.