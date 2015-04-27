Порошенко вже за 5 років готовий подати заявку на вступ до ЄС
Президент Петро Порошенко закликав Євросоюз визнати, що Україна може стати в майбутньому членом ЄС за умови виконання всіх критеріїв для вступу.
Про це глава держави заявив, відкриваючи пленарне засідання саміту Україна-ЄС в Києві, під час якого обговорюватимуться процес реформ в Україні та галузеве співробітництво.
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За його словами, стратегічним орієнтиром перетворень у державі є членство в ЄС. "І ми амбітні в своїх планах і вірі, і саме тому декларуємо, що через 5 років ми маємо забезпечити ефективну імплементацію Угоди про асоціацію та досягти умов, необхідних для того, щоб подавати заявку на членство в ЄС", - сказав президент.
Порошенко підкреслив, що європейське майбутнє України в першу чергу залежить від нас самих.
"Я закликаю Євросоюз, підтримуючи євроінтеграційні прагнення українського народу, визнати, що Україна, як будь-яка інша європейська держава, що поважає і готова захищати спільні цінності, може в майбутньому стати членом ЄС. Звісно, за умови досягнення всіх необхідних критеріїв", - сказав він.
Петро Порошенко підкреслив, що нинішній саміт відбувається в новій Україні, і це перший саміт після підписання Угоди про асоціацію України з ЄС.