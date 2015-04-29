МЗС закликає українців у Покхарі зібратись біля готелю Lake View Resort для евакуації
08:59, 29 квітня 2015Світ
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МЗС закликає громадян України, які перебувають у Непалі в місті Покхара та його околицях, зібратись біля готелю Lake View Resort.
REUTERS
Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС, о 14ю00 за місцевим часом звідти українців заберуть автобусом до Катманду.
Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко доручив Кабінету міністрів невідкладно організувати евакуацію з території Непалу, де стався потужний землетрус, всіх громадян України.
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28 квітня ввечері прем’єр-міністр Арсеній Яценюк повідомив, що 29 квітня літак Іл-76 буде готовий до вильоту для евакуації українських громадян з Непалу.
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