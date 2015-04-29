МЗС закликає українців у Покхарі зібратись біля готелю Lake View Resort для евакуації

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС, о 14ю00 за місцевим часом звідти українців заберуть автобусом до Катманду.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко доручив Кабінету міністрів невідкладно організувати евакуацію з території Непалу, де стався потужний землетрус, всіх громадян України.

Читайте такожУ Непалі перебуває 191 українець - МЗС За останніми даними МЗС, у Непалі перебувають 188 українців, з них 61 не виходить на зв'язок.

28 квітня ввечері прем’єр-міністр Арсеній Яценюк повідомив, що 29 квітня літак Іл-76 буде готовий до вильоту для евакуації українських громадян з Непалу.