У Китаї заборонять неофіційні прогнози погоди - BBC

Деякі активісти вже назвали такий крок влади ще одним нападом на свободу слова в країні, повідомляє BBC Україна.

З п'ятниці кожного, хто висловлюватиме свої думки про можливість дощу, можуть оштрафувати на суму до восьми тисяч доларів.

За словами китайських посадовців, припустимі лише офіційні прогнози. Це робиться, аби запобігти поширенню недостовірної інформації, яка може спричинити паніку, кажуть в уряді.

Дехто вже висміяв цю заборону: "Зникла навіть наша свобода прогнозувати погоду", - написав один з інтернет-користувачів.