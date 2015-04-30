Збій в додатку Apple призвів до зриву авіарейсів у США

Це додаток використовується пілотами компанії для отримання і читання польотних планів, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

У 2013 році авіакомпанія повністю відмовилася від паперових носіїв інформації у пілотських кабін, щоб полегшити роботу льотчикам, яким доводилося приносити з собою на борт важкі папки з документами.

Тільки за рахунок економії палива цей захід мав зберегти для компанії близько 1,2 млн доларів в рік.

Компанія заявила, що проводить розслідування причин, що викликали відмову програми.

"Деякі рейси American Airlines зіткнулися з відмовою у роботі програми для планшетів iPad в пілотських кабінах, - заявив представник компанії. - У деяких випадках літакам доводилося повертатися до терміналу, щоб заново з'єднатися з інтернетом за допомогою Wi-Fi".

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Серж Гойкович, глава компанії Curbstand, яка розробила додаток, був серед пасажирів рейсу, який зазнав подібних проблем.

Він написав у своєму блозі, що його рейс Сан-Франциско - Лос-Анжелес зміг піднятися в повітря тільки після того, як пілоти роздрукували на папері всі матеріали, які були їм потрібні.

У США багато авіакомпанії переходять на електронні носії польотної інформації.

Крім економії на паливі, такі носії скорочують час підготовки до рейсу, скорочують ризик травм і дозволяють пілотам швидко реагувати на зміни в плані польоту.

У минулому екіпаж був часто змушений носити з собою до 16 кг паперових документів