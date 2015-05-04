В Естонії починаються масштабні військові навчання

В Естонії сьогодні починаються масштабні військові навчання «Еж 2015».

Як повідомляє естонське видання Postimees, в навчаннях візьмуть участь більш як 13 тисяч військовослужбовців Сил оборони, добровольців, резервістів, а також військовослужбовці з армій союзників.

Читайте такожНАТО проведе масштабні військові навчання біля берегів Норвегії через російські підводні човни

Наголошується, що навчання триватимуть до 15 травня і стануть найбільшими навчаннями Сил оборони Естонії. Ці навчання відбуватимуться замість навчань «Весняний шторм», що проводяться кожної весни.

За повідомленням генштабу Сил оборони, найважливішу роль в успіху навчань зіграють резервісти, які складають більш як половину їх учасників.