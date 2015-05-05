У Росії обшукують Третьяковську галерею - музей підозрюють у контрабанді
У Третьяковській галереї проводяться слідчі дії, проте ніяких подробиць про їх причини в музеї не знають.
Про це повідомляє ТАСС з посиланням на прес-службу Третьяковки.
"Зараз представників слідчих органів у музеї вже немає. Поки тривають слідчі дії, від подальших коментарів ми утримуємося. Прохання за ними звертатися в силові структури", - сказали в прес-службі.
У музеї мають "мінімум інформації", а генеральний директор Третьяковської галереї Зельфіра Трегулова в даний час знаходиться у відрядженні.
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Обшуки в Третьяковській галереї проходять по кримінальній справі про контрабанду культурних цінностей, повідомила представник Головного слідчого управління СК РФ по Москві Юлія Іванова.
"Раніше у відношенні керівника територіальної виборчої комісії по Ломоносовському району було порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 226.1 КК РФ (контрабанда культурних цінностей). В рамках кримінальної справи проводяться слідчі дії в експертному підрозділі "Державна Третьяковська галерея", - повідомила вона.