Число загиблих в результаті землетрусу в Непалі досягло 7,6 тисяч осіб

Про це повідомляє Reuters з посиланням на поліцію Непалу.

За даними поліції, загинули 7611 особи, 14456 постраждали.

У понеділок вранці, 5 травня, поліція Непалу, спільно з місцевими добровольцями, отримала близько 100 тіл місцевих жителів і мандрівників з-під лавини, викликаної руйнівним квітневим землетрусом, і продовжує пошуки десятків зниклих безвісти.

Читайте такожУкраїнський літак евакуює з Непалу 11 іноземців - МЗС

Тіла були виявлені в 60 км на північ від Катманду, в селі Лангтанг, що користується популярністю в західних туристів. За повідомленням влади, все село, включаючи 55 будинків для гостей, зруйнувало лавиною.

Як повідомляв УНІАН, землетрус в Непалі магнітудою 7,9 стався вранці 25 квітня. Згідно з останніми даними, понад 14 тис. людей отримали поранення під час землетрусу і повторних підземних поштовхів, які послідували за ним.