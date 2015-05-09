Великобританія через катастрофу в Севільї призупинила експлуатацію аеробусів А400М

Про це заявили в Міноборони Великобританії, пише Європейська правда з посиланням на The Guardian.

"Ми були поінформовані про катастрофу A400M в Севільї. В якості запобіжних заходів Сполучене Королівство тимчасово припиняє польоти цих літаків", - сказав представник Міноборони.

Читайте такожПрем'єр Іспанії підтвердив загибель екіпажу літака в СевільїНа озброєнні ВПС Британії перебувають два літаки цієї моделі.

А400М – новітня модель транспортника, здатна перевозити значну кількість десантників або великі вантажі. Літак був спеціально розроблений для окремих країн НАТО – Бельгії, Британії, Франції, Німеччини, Люксембургу, Іспанії та Туреччини.

Літак, який розбився у суботу поблизу Севільї, призначався для Туреччини.