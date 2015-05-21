Кларксон назвав помилкою своє звільнення з Top Gear

Виступаючи вперше після звільнення в радіопрограмі Бі-бі-сі, він сказав, що після розставання з шоу в його житті утворилася діра, яку необхідно чимось заповнити. Про це повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

Кларксон визнав, що йому надходили пропозиції від телекомпаній, які хотіли запропонувати йому і його команді роботу. "Було б нерозумно з мого боку щось таке робити", - сказав він.

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Керівництво Бі-бі-сі не продовжило контракт з Джеремі Кларксоном після бійки на знімальному майданчику, в ході якої ведучий вдарив продюсера Top Gear. Пізніше Кларксон пояснив, що в день бійки він сильно хвилювався, вважаючи, що, можливо, хворий на рак.