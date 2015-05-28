Популярний іспанський курорт вводить серйозні штрафи для туристів

З 9 червня 2015 року на популярному молодіжному курорті Магалуф в південно-західній частині Майорки почне діяти система штрафів для туристів, пише "Моя планета". Відтепер туристи будуть платити за "погану" поведінку і непристойний зовнішній вигляд.

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Передбачені штрафи за надто відвертий одяг, плювки, випорожнення і розпивання спиртних напоїв на вулицях, непристойну поведінку і секс в публічних місцях, шум з 10 вечора до 8 ранку, а також за стрибки в басейни з балконів готелів. За останню провину накладається штраф від 750 євро до 1500 євро. За ходіння без сорочки з голим торсом поза пляжем - штраф 500 євро. Сечовипускання на вулиці розцінюється як серйозний злочин і карається серйозним штрафом до 1500 євро. Секс-ігри в публічних місцях потрапляють під повну заборону. В клубах і барах заборонено продаж і споживання алкоголю після півночі.

Відповідний закон ухвалила міська рада муніципалітету Кальвія, щоб змінити репутацію курорту, який приваблює велику кількість бешкетників і пияків, і переробити його в сімейне місце відпочинку.