У Дубаї з'явиться суд для туристів

Суд, який розглядатиме виключно дрібні правопорушення, вчинені туристами, буде створений в Дубаї, повідомляє РИА Новости з посиланням на видання Arabian Business.

За інформацією видання, яке посилається на джерело в суді Дубая, новий суд почне розглядати перші справи наприкінці 2015 року.

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Прикладами таких справ можуть стати вживання алкоголю, водіння автомобіля в стані алкогольного сп'яніння й інші випадки.

На думку джерела видання, створення такої структури прискорить розгляд подібних дрібних правопорушень.