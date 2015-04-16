У Дубаї з'явиться суд для туристів
10:17, 16 квітня 2015Світ
453 0
Суд може розглядати такі справи, як вживання алкоголю, водіння автомобіля в стані алкогольного сп'яніння й інші випадки.
REUTERS
Суд, який розглядатиме виключно дрібні правопорушення, вчинені туристами, буде створений в Дубаї, повідомляє РИА Новости з посиланням на видання Arabian Business.
За інформацією видання, яке посилається на джерело в суді Дубая, новий суд почне розглядати перші справи наприкінці 2015 року.
Читайте такожУ Дубаї горів найвищий житловий будинок у світі
Прикладами таких справ можуть стати вживання алкоголю, водіння автомобіля в стані алкогольного сп'яніння й інші випадки.
На думку джерела видання, створення такої структури прискорить розгляд подібних дрібних правопорушень.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter