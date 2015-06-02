У країнах Балтії та Польщі стартували навчання НАТО

Як повідомляє Радіо Свобода, понад 6 тисяч військових із 13 країн НАТО беруть участь у навчаннях в Естонії, Латвії, Литві і Польщі, які є членами Альянсу.

«Це одні з найбільших навчань у Литві, відколи ми приєдналися до НАТО у 2004 році… Значна присутність союзників демонструє солідарність з країнами цього регіону», – сказав командувач Сухопутних військ Литви Алмантас Лейка, додавши, що у Литві розташований командний центр навчань.

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Раніше Литва, Латвія та Естонія повідомили, що проситимуть НАТО розгорнути кілька тисяч постійних військових контингентів у їхньому регіоні.

27 травня міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус заявив, що Вільнюс хоче, щоб війська НАТО були присутні на території країни як «гарантія безпеки», а не щоб провокувати Росію.

Альянс охороняє повітряний простір цих трьох країн Балтії держав з 2004 року, коли вони приєдналися до НАТО.

Найбільше занепокоєння можливим продовженням агресії Росії висловлюють країни Балтії і Польща.