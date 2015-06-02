Екс-канцлер Німеччини Коль потрапив до реанімації, його стан критичний - ЗМІ

Німецький політичний журнал Spiegel повідомляє, що 85-річний політик, який став головною рушійною силою об'єднання Німеччини, лежить у клініці в Хайдельберзі, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Офіційних повідомлень про стан його здоров'я поки немає.

Гельмут Коль, якого називають "батьком об'єднання", обіймав посаду канцлера Німеччини довше за всіх своїх попередників чи наступників - з 1982 по 1998 роки. Його роки у влади збіглися з закінченням холодної війни.

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Також, разом з президентом Франції Франсуа Міттераном, він заклав фундамент єдиної європейської валюти євро.

Spiegel характеризує його стан як критичний, посилаючись на джерела, близькі до колишнього канцлера.

Інший німецький журнал, Bunte, повідомляє, що Гельмут Коль довго не приходив до тями після перенесеної операції.

У травні він переніс операцію із заміни тазостегнового суглоба. Цього місяця його повинні були перевести в реабілітаційний центр.