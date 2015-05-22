Порошенко закликав канцлера Австрії та президента ЄП до солідарності з Україною в її боротьбі за мир

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, про це йшлося під час зустрічі Порошенка з федеральним канцлером Республіки Австрія Вернером та президентом Європарламенту сьогодні в Ризі.

Також співрозмовники обговорили актуальні питання європейської інтеграції, зокрема процес ратифікації країнами ЄС Угоди про асоціацію з Україною.

Читайте такожПорошенко просить Хорватію направити в Україну фахівців з подолання наслідків агресії

Президент особливо наголосив на важливості отримання Україною чітких сигналів для набуття безвізового режиму з ЄС.

Співрозмовники також обговорили поступ реформ в Україні. Президент особливо відзначив зусилля, скеровані на деолігархізацію, демократизацію та боротьбу з корупцією, зазначається в повідомленні.