Епідемія смертельного вірусу MERS у Південній Кореї: 6 загиблих, 87 інфікованих
Близько 2300 осіб були відправлені в карантин і майже 1900 шкіл були закриті при спробі зупинити поширення вірусу.
Міністерство охорони здоров'я Південної Кореї повідомляє про 23 нові випадки зараження коронавірусом близькосхідного респіраторного синдрому (MERS) за добу, повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.
Таким чином, число інфікованих у країні вже досягло 87 осіб, і це наймасштабніший спалах цього захворювання за межами Близького Сходу.
Від хвороб, викликаних цим вірусом, померли вже шість осіб, як правило це літні люди з ослабленою імунною системою.
У загальній складності близько 2300 осіб були відправлені в карантин і майже 1900 шкіл були закриті при спробі зупинити поширення вірусу.
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Результатом зараження коронавірусом MERS часто стає висока температура, захворювання дихальних шляхів, пневмонія і відмова нирок.
У більшості випадків зараження відбувалося в лікарні, де вірус передавався іншим пацієнтам та медперсоналу
17 із 23 випадків зараження вірусом сталися у медичному центрі Самсунг в Сеулі. За даними міністерства охорони здоров'я країни, саме в цій лікарні відбулася передача вірусу від одних пацієнтів до інших, а також до медперсоналу та членам їх родин, які перебували в близькому контакті.
Влада також опублікувала назви 24 лікарень, що знаходяться переважно в Сеулі та провінції Кенгидо, що знаходиться поряд з ним, де спостерігається спалах захворювань.
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Перший випадок зараження вірусом MERS в Південній Кореї був зареєстрований у бізнесмена, який повернувся з ділової поїздки до Саудівської Аравії, де вірус був спочатку виявлений три роки тому.
Мер Сеула Пак Вонсун звинуватив центральну владу у тому, що вона не змогла вчасно надати населенню достатньо інформації про цей вірус.
У свою чергу міністр охорони здоров'я відкинув ці звинувачення, підкресливши, що такого роду висловлювання лише викликають у публіки ще більшу недовіру.
Згідно з ВООЗ, смертність від цього коронавірусу становить 27%.