Епідемія смертельного вірусу MERS у Південній Кореї: 6 загиблих, 87 інфікованих

Міністерство охорони здоров'я Південної Кореї повідомляє про 23 нові випадки зараження коронавірусом близькосхідного респіраторного синдрому (MERS) за добу, повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.

Таким чином, число інфікованих у країні вже досягло 87 осіб, і це наймасштабніший спалах цього захворювання за межами Близького Сходу.

Від хвороб, викликаних цим вірусом, померли вже шість осіб, як правило це літні люди з ослабленою імунною системою.

У загальній складності близько 2300 осіб були відправлені в карантин і майже 1900 шкіл були закриті при спробі зупинити поширення вірусу.

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Результатом зараження коронавірусом MERS часто стає висока температура, захворювання дихальних шляхів, пневмонія і відмова нирок.

У більшості випадків зараження відбувалося в лікарні, де вірус передавався іншим пацієнтам та медперсоналу

17 із 23 випадків зараження вірусом сталися у медичному центрі Самсунг в Сеулі. За даними міністерства охорони здоров'я країни, саме в цій лікарні відбулася передача вірусу від одних пацієнтів до інших, а також до медперсоналу та членам їх родин, які перебували в близькому контакті.

Влада також опублікувала назви 24 лікарень, що знаходяться переважно в Сеулі та провінції Кенгидо, що знаходиться поряд з ним, де спостерігається спалах захворювань.

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Перший випадок зараження вірусом MERS в Південній Кореї був зареєстрований у бізнесмена, який повернувся з ділової поїздки до Саудівської Аравії, де вірус був спочатку виявлений три роки тому.

Мер Сеула Пак Вонсун звинуватив центральну владу у тому, що вона не змогла вчасно надати населенню достатньо інформації про цей вірус.

У свою чергу міністр охорони здоров'я відкинув ці звинувачення, підкресливши, що такого роду висловлювання лише викликають у публіки ще більшу недовіру.

Згідно з ВООЗ, смертність від цього коронавірусу становить 27%.