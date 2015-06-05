Порошенко задоволений реформами в Міноборони і МВС

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив сьогодні під час прес-конференції.

"Якщо взяти темп реформування міністерств, то мені приємно, що на першому місці у нас Міністерство оборони, і рушійною силою цього реформування є волонтерський десант", - зазначив він.

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Порошенко також додав, що "задоволений реформуванням Міністерства внутрішніх справ, бо підготовлений закон про національну поліції... підготовлено реформування силових підрозділів, створюється чітке відділення політичного керівництва від силового блоку і очолює це реформування міністр Аваков".