У одній з офісних будівель Конгресу США триває евакуація - ЗМІ

22:08, 09 червня 2015
Світ
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У офісній будівлі імені Дірксена Конгресу США виявлено підозрілий пакет. У зв'язку з цим поліція Капітолію евакуювала співробітників з декількох поверхів.

en-ua.com

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на прес-службу відомства.

"Ми отримали телефонний дзвінок про підозрілий пакет в кімнаті СДГ-40 в будівлі імені Дірксена. Кілька поверхів були евакуйовані з метою обережності, проводиться перевірка", - сказав представник поліції, що відповідає за охорону Конгресу.

Читайте такожУ США поліція оголосила евакуацію туристів біля Капітолію і Конгресу - ЗМІКрім власне будівлі Капітолію, Конгрес США займає ще кілька будівель на Капітолійському пагорбі, в них розміщені кабінети сенаторів і апарати комітетів. Для проходу туди спеціального пропуску не потрібно.

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