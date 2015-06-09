У одній з офісних будівель Конгресу США триває евакуація - ЗМІ

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на прес-службу відомства.

"Ми отримали телефонний дзвінок про підозрілий пакет в кімнаті СДГ-40 в будівлі імені Дірксена. Кілька поверхів були евакуйовані з метою обережності, проводиться перевірка", - сказав представник поліції, що відповідає за охорону Конгресу.

Читайте такожУ США поліція оголосила евакуацію туристів біля Капітолію і Конгресу - ЗМІКрім власне будівлі Капітолію, Конгрес США займає ще кілька будівель на Капітолійському пагорбі, в них розміщені кабінети сенаторів і апарати комітетів. Для проходу туди спеціального пропуску не потрібно.