Жителів острова Ява забули попередити про наближення цунамі

Чиновники, відповідальні за сповіщення громадян у разі можливих природних катаклізмів, не попередили населення острова Ява про насування цунамі, повідомляє британська Guardian.

Незважаючи на те, що за двадцять хвилин до того як перша хвиля досягла берега, їм уже надійшла інформація про підводний землетрус в Індійському океані, вони не повідомили людям про неминучу загрозу. За словами одного чиновника, всі служби були дуже зайняті відстежуванням повторних підземних поштовхів, щоб дати сигнал тривоги.

Тим часом, за останніми даними, оприлюдненими агентством Associated Press, кількість загиблих у результаті цунамі на індонезійському острові Ява вже досягла 341 людини. Близько 229 людей вважаються зниклими без вісті. За словами віце-президента Індонезії Джузуфа Калли (Jusuf Kalla), в найближчі дні кількість загиблих збільшиться, оскільки будуть знайдені тіла зниклих без вісті і забраних хвилями в море.

Лента.ру