Прем'єр Молдови Габурич оголосив про відставку

Заяву було зроблено в п'ятницю на брифінгу в уряді, передає Українська правда із посиланням на Newsmaker.md.

Габурич відзначив, що в країні існує закон і "всі перед ним рівні". Після чого він заявив, що самостійно вирішив піти на безпрецедентний крок, оголосивши про добровільну відставку.

Причина, за словами Габурича, полягає в скандалі навколо його освіти.

"Мою освіту використовували в політичних іграх. Я цього не хочу", — заявив він.

Читайте такожМолдова заборонила російські інформаційно-аналітичні передачі

Тепер вже колишній прем'єр зазначив, що він намагався виправити ситуацію на банківському ринку, займатися вирішенням економічних проблем, налагодити відносини з зовнішніми партнерами, як в ЄС, так і зі східними партнерами.

"Я підбадьорив всю систему", — сказав Габурич, додавши, що три місяці, які він пропрацював главою уряду, він не був політиком.

"Я прийшов як менеджер. Я все прораховував як математик, а не як політик", — зазначив Габурич.

Також він заявив, що віддає собі звіт в тому, що політичний клас прийде до нульової точки: партіям доведеться знову шукати більшість для призначення уряду.

"Я розумію, що може вибухнути політична криза", — наголосив він.