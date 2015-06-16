Кількість загиблих в результаті повені в Тбілісі досягла 16
14:14, 16 червня 2015Світ
80 0
У тбіліському парку Мзіурі виявлено тіло молодої жінки, таким чином число загиблих від руйнівної повені в Тбілісі досягло 16, повідомили рятувальники.
REUTERS
Про це повідомляє NEWSGEORGIA.
«Тільки що ми знайшли 16-е тіло загиблої, на території Мзіурі, це молода дівчина. У даний момент криміналісти працюють, щоб встановити особу», — заявив голова Агентства з управління надзвичайними ситуаціями МВС Грузії Звіад Кацашвілі.
Читайте такожЗМІ: На Тбілісі може обрушитися ще одна повінь
Як повідомляв УНІАН, сильні зливи з градом пройшли в Тбілісі в ніч на 14 червня. Стихія затопила житлові будинки, пошкодила дороги, інфраструктуру, затоплений зоопарк.
У той же час, влада Грузії повідомила, що причиною повені в Тбілісі в ніч на 14 червня став зсув, в результаті якого селеві потоки перекрили річку Вере.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter