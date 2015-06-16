Кількість жертв повені в Тбілісі продовжує зростати

Таким чином, число жертв повені в Тбілісі досягло сімнадцяти, передає Грузія Online.

Нагадаємо, що у вівторок, 16 червня, на території парку було виявлено тіло молодої дівчини.

Читайте такожЗМІ: На Тбілісі може обрушитися ще одна повінь

Як повідомляв УНІАН, сильні зливи з градом пройшли в Тбілісі в ніч на 14 червня. Стихія затопила житлові будинки, пошкодила дороги, інфраструктуру, затоплений зоопарк.

У той же час, влада Грузії повідомили, що причиною повені в Тбілісі в ніч на 14 червня став зсув, в результаті якого селеві потоки перекрили річку Вере.