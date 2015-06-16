Кількість жертв повені в Тбілісі продовжує зростати
18:29, 16 червня 2015Світ
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У тбіліському парку "Мзіурі" виявлено тіло чоловіка, особа якого поки не встановлена.
REUTERS
Таким чином, число жертв повені в Тбілісі досягло сімнадцяти, передає Грузія Online.
Нагадаємо, що у вівторок, 16 червня, на території парку було виявлено тіло молодої дівчини.
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Як повідомляв УНІАН, сильні зливи з градом пройшли в Тбілісі в ніч на 14 червня. Стихія затопила житлові будинки, пошкодила дороги, інфраструктуру, затоплений зоопарк.
У той же час, влада Грузії повідомили, що причиною повені в Тбілісі в ніч на 14 червня став зсув, в результаті якого селеві потоки перекрили річку Вере.
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