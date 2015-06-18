Віце-прем'єр РФ: модернізація Росією ядерного потенціалу не порушує міжнародні зобов'язання

00:37, 18 червня 2015
Світ
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Віце-прем'єр Росії Дмитро Рогозін вважає, що наміри Росії модернізувати свій ядерний потенціал не суперечать міжнародним зобов'язанням країни.

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Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.

"Плани Росії по модернізації ядерного потенціалу ніяк не суперечать нашим міжнародним зобов'язанням", — йдеться в повідомленні.

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Раніше УНІАН повідомляв, що генеральний секретар Організації північноатлантичного договору (НАТО) Йенс Столтенберг назвав заяву президента Росії Володимира Путіна про збільшення російських міжконтинентальних ракет дестабілізуючим і небезпечним.

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