Віце-прем'єр РФ: модернізація Росією ядерного потенціалу не порушує міжнародні зобов'язання

Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.

"Плани Росії по модернізації ядерного потенціалу ніяк не суперечать нашим міжнародним зобов'язанням", — йдеться в повідомленні.

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Планы России по модернизации ядерного потенциала никак не противоречат нашим международным обязательствам. https://t.co/idVW2vjGLu — Dmitry Rogozin (@Rogozin) 17 июня 2015

Раніше УНІАН повідомляв, що генеральний секретар Організації північноатлантичного договору (НАТО) Йенс Столтенберг назвав заяву президента Росії Володимира Путіна про збільшення російських міжконтинентальних ракет дестабілізуючим і небезпечним.