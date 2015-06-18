Кількість загиблих від коронавіруса MERS в Південній Кореї досягла 23 людей

Про це повідомляють РИА Новости.

Таким чином, до теперішнього часу підтверджені 165 випадків зараження коронавірусом. Вік близько 40% пацієнтів не перевищує 50 років. Серед захворілих — один підліток.

У карантинному режимі знаходяться 6,7 тисячі осіб. Вірусом були інфіковані шофер швидкої допомоги, і лікар Сеульського медичного центру Samsung, причому вони продовжували працювати, незважаючи на появу перших симптомів захворювання. У числі людей, яким був рекомендований карантин, від 20 до 30 іноземних громадян.

Читайте такожМЗС рекомендує українцям не літати в Південну Корею через поширення MERS Коронавірус близькосхідного респіраторного синдрому не має особливих симптомів на ранніх стадіях. Найбільшому ризику захворювання схильні люди з ослабленим імунітетом, хронічною хворобою легенів, діабет і з нирковою недостатністю. Вакцини від вірусу не існує. У світі, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) на 16 червня, зафіксований 1321 випадок зараження вірусом БВРС-КоВ / MERS, померли 466 осіб.

Раніше УНІАН повідомляв, що лікарі в Південній Кореї перелили двох носіїв коронавіруса, що викликає близькосхідний респіраторний синдром (БВРС/MERS), плазму пацієнтів, які вилікувалися від цієї хвороби.

Переливання плазми розглядається як експериментальний метод, який застосовується паралельно з іншими способами лікування.