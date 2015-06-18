Вихід Греції з єврозони вплине на протистояння України та Росії - екс-президент Ради Європи

Про це заявив екс-президент Європейської Ради Герман ван Ромпей на конференції в Брюсселі, передає DT.ua з посиланням на Reuters.

"Всі повинні зрозуміти, що якщо ти йдеш, то може і не навічно, але дуже і дуже надовго. Це рішення виходу в певному сенсі буде впливати на покоління", - заявив Ромпей.

Читайте такожСитуація з Грецією загострюється: Єврогрупа може висунути ультиматум АфінамВихід Греції з єврозони, за його словами, несе серйозні геополітичні наслідки і для конфлікту між Україною і Росією, дозволяючи РФ сприймати Євросоюз слабким об'єднанням.

Як повідомляв УНІАН раніше, центральний банк Греції допустив вихід країни з Євросоюзу за недосягнення угод з кредиторами. «Провал у досягненні угоди означатиме початок хворобливого курсу, який призведе спочатку до дефолту Греції, до виходу країни з єврозони, і, що більш імовірно, до виходу з Європейського союзу», — йдеться в офіційному повідомленні грецького регулятора.