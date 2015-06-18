Мінфін США: на новій банкноті номіналом $10 буде портрет жінки

В даний час на купюрі зображено портрет Олександра Гамільтона / рaperdollar.info

Нова купюра увійде в обіг в 2020 році, до сторіччя 19-ї поправки до конституції США, яка дала американським жінкам право голосувати, передає Бі-бі-сі.

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Портрет якої саме жінки з'явиться на банкноті, поки не повідомляється. Для цього відомство планує провести опитування громадської думки.

В даний час на купюрі зображено портрет Олександра Гамільтона, героя Війни за незалежність США і першого міністра фінансів країни.

Зображення жінок раніше вже з'являлися на банкнотах і монетах в США, однак ці гроші не були у широкому обігу.