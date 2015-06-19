У Афінах тисячі греків протестували проти виходу з єврозони

Учасники протесту вимагали від уряду та від прем’єр-міністра Алексіса Ципраса порозумітися з партнерами та кредиторами, аби Греція й надалі залишалася в зоні спільної європейської валюти, передає DW.DE. Із закликом вийти на вулиці напередодні виступили соціалісти, симпатики та електорат консервативної партії Nea Dimokratia та інші проєвропейські організації та спілки.

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У масовій акції узяли участь також багато депутатів від цих політичних сил.

Чимало учасників намагалися галасом "розбудити" громадян Греції. На їхній погляд, країна незабаром може скотитися у прірву, якщо діючий уряд продовжить свою "незалежну тактику" по відношенню до кредиторів.

Натомість напередодні тисячі прихильників лівих сил провели акцію на підтримку твердого курсу щодо кредиторів переобтяженої боргами Греції.

На думку аналітиків, обидві демонстрації несуть ознаки розколу країни: громадяни поступово розділяються на два табори - прихильників та противників приналежності Греції до єврозони та Євросоюзу.

Як відомо, кредитори Греції, у тому числі МВФ та Європейський центробанк, планують виділяти країні наступні транші допомоги лише за умови проведення певних реформ. Ідеться насамперед про скорочення державних видатків.