Туск скликає терміновий Євросаміт через Грецію

Як передає власний кореспондент УНІАН, відповідне повідомлення розповсюджено у четвер в Брюсселі.

«У світлі результатів засідання Єврогрупи, яке пройшло сьогодні, я вирішив провести Євросаміт у понеділок, 22 червня о 19.00. Прийшов час невідкладно обговорити ситуацію з Грецією на найвищому політичному рівні”, - аргументував своє рішення Туск.

Читайте такожГреки на чутках про вихід з єврозони зняли за день депозитів майже на мільярд євроЗасідання Єврогрупи, яке пройшло у четвер в Люксембурзі, завершилося безрезультатно.

Раніше сьогодні центральний банк Греції допустив вихід країни з Євросоюзу за недосягнення угод з кредиторами.