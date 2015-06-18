Туск скликає терміновий Євросаміт через Грецію
21:30, 18 червня 2015Світ
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Президент Європейської Ради Дональд Туск скликає терміновий саміт для обговорення ситуації з Грецією.
REUTERS
Як передає власний кореспондент УНІАН, відповідне повідомлення розповсюджено у четвер в Брюсселі.
«У світлі результатів засідання Єврогрупи, яке пройшло сьогодні, я вирішив провести Євросаміт у понеділок, 22 червня о 19.00. Прийшов час невідкладно обговорити ситуацію з Грецією на найвищому політичному рівні”, - аргументував своє рішення Туск.
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Раніше сьогодні центральний банк Греції допустив вихід країни з Євросоюзу за недосягнення угод з кредиторами.
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