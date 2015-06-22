Афіни досі не запропонували нічого змістовного щодо вирішення боргової кризи

Про це заявив міністр фінансів Німеччини Вольфганг Шойбле перед початком позачергового саміту єврозони, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Spiegel Online.

"Я не знаю про якісь нові пропозиції. Ми досі не отримали змістовних пропозицій", - сказав він.

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При цьому він наголосив, що не знає, як можна підготувати саміт, не маючи змістовних пропозицій.

Перед цим про низькі очікування від сьогоднішнього саміту заявляв міністр фінансів Фінляндії Александр Стубб.

Як повідомляв УНІАН, 21 червня уряд Греції запропонував Німеччині, Франції та Єврокомісії новий вихід із грецької боргової кризи. Урядову пропозицію озвучив прем'єр-міністр Алексіс Ципрас під час телефонних розмови з канцлером ФРН Ангелою Меркель, президентом Франції Франсуа Олландом і президентом Єврокомісії Жан-Клодом Юнкером.