Уряд Афін знайшов нове рішення грецької боргової кризи

Урядову пропозицію озвучив прем'єр-міністр Алексіс Ципрас під час телефонних розмови з канцлером ФРН Ангелою Меркель, президентом Франції Франсуа Олландом і президентом Єврокомісії Жан-Клодом Юнкером, передає DW.

Як повідомляє Reuters із посиланням на заяву грецького уряду, пропозиція є "вигідною для всіх сторін угодою, що принесе остаточне вирішення проблем".

Водночас в уряді не уточнили, чи пообіцяв Ципрас проведення реформ з метою економії в його країні. Досі Греція виступала радикально проти урізання пенсій та збільшення податку на додану вартість, чого вимагав від неї Міжнародний валютний фонд. Вимога кредиторів, на яку Греція дала згоду, - це вихід на 1 відсоток профіциту бюджету.

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Президент Франції, коментуючи грецьку кризу, наголосив, що "часу залишилося небагато, кожен день на вагу золота".

"Переговори мають продовжуватися заради досягнення порозуміння", - цитує Олланда Reuters.

У понеділок, 22 червня, міністри фінансів Єврозони, куди входять 19 країн, зустрінуться для обговорення подальших дій щодо грецької кризи. Також завтра шляхи виходу з кризи обговорять глави держав і урядів країн, що входять до Єврозони.

Країна нині перебуває на межі банкрутства. Днями в Афінах відбулися протести проти перспективи виходу Греції з Єврозони та з вимогами до уряду порозумітися із кредиторами.