На мітингу в Єревані помічені прапори України і ЄС - соцмережі

03:06, 24 червня 2015
Світ
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У Єревані на серед протестувальників проти зростання тарифів на електроенергію з'явилися прапори України і ЄС.

twitter.com/Babken

Про це повідомив місцевий блогер Арсен Аветисян на своїй сторінці в Twitter.

"Серед мітингувальників з'явилися люди з прапорами України та ЄС", - написав він.

За словами блогера, сьогоднішня ніч стане вирішальною для розвитку ситуації.

"Сьогодні вночі все вирішиться. Або мирне врегулювання, або силовий розгін з непередбачуваними наслідками", - уклав Аветисян.

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Раніше УНІАН повідомляв, що додаткові сили охорони правопорядку стягнуті до місця проведення акції на проспекті Баграмяна в Єревані. Депутати стали "живою стіною" між поліцією і мітингувальниками.

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