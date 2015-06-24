На мітингу в Єревані помічені прапори України і ЄС - соцмережі
У Єревані на серед протестувальників проти зростання тарифів на електроенергію з'явилися прапори України і ЄС.
Про це повідомив місцевий блогер Арсен Аветисян на своїй сторінці в Twitter.
"Серед мітингувальників з'явилися люди з прапорами України та ЄС", - написав він.
Среди митингующих появились люди с флагами Украины и ЕС
— Арсен Аветисян (@Ar_Avetisyan) 23 Червень 2015
За словами блогера, сьогоднішня ніч стане вирішальною для розвитку ситуації.
"Сьогодні вночі все вирішиться. Або мирне врегулювання, або силовий розгін з непередбачуваними наслідками", - уклав Аветисян.
Сегодня ночью все решится. Или мирное урегулирование, или силовой разгон с непредсказуемыми последствиями.
— Арсен Аветисян (@Ar_Avetisyan) 23 Червень 2015
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Раніше УНІАН повідомляв, що додаткові сили охорони правопорядку стягнуті до місця проведення акції на проспекті Баграмяна в Єревані. Депутати стали "живою стіною" між поліцією і мітингувальниками.