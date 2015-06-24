На мітингу в Єревані помічені прапори України і ЄС - соцмережі

Про це повідомив місцевий блогер Арсен Аветисян на своїй сторінці в Twitter.

"Серед мітингувальників з'явилися люди з прапорами України та ЄС", - написав він.

Среди митингующих появились люди с флагами Украины и ЕС — Арсен Аветисян (@Ar_Avetisyan) 23 Червень 2015

За словами блогера, сьогоднішня ніч стане вирішальною для розвитку ситуації.

"Сьогодні вночі все вирішиться. Або мирне врегулювання, або силовий розгін з непередбачуваними наслідками", - уклав Аветисян.

Сегодня ночью все решится. Или мирное урегулирование, или силовой разгон с непредсказуемыми последствиями. — Арсен Аветисян (@Ar_Avetisyan) 23 Червень 2015

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Раніше УНІАН повідомляв, що додаткові сили охорони правопорядку стягнуті до місця проведення акції на проспекті Баграмяна в Єревані. Депутати стали "живою стіною" між поліцією і мітингувальниками.