Опитування: у рейтингу ворогів росіян Україна перегнала навіть ісламських терористів
Україна зайняла почесне третє місце у списку ворогів росіян, залишивши далеко позаду ісламських терористів
Про це повідомляє ТСН.uа з посиланням на дані опитування Всеросійського центру вивчення громадської думки.
Згідно з проведеним дослідженням, більше третини росіян (37%) назвали головними ворогами російського суспільства США і Барака Обаму.
Крім того, 9% росіян вважають ворогом Європу, 8% - Україну та її уряд, 3% - ісламських терористів, 2% - Великобританію і фашистів.
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"Більшість росіян визнає наявність у нашого суспільства недоброзичливців", - повідомляють російські соціологи.
Вони відзначають, що 8% респондентів переконані, що "недоброзичливці оточують Росію з усіх боків".
Як повідомляв УНІАН, майже 30% громадян РФ хочуть, щоб проросійські бойовики з Донбасу брали активну участь у російській політиці.