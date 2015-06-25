Опитування: у рейтингу ворогів росіян Україна перегнала навіть ісламських терористів

Про це повідомляє ТСН.uа з посиланням на дані опитування Всеросійського центру вивчення громадської думки.

Згідно з проведеним дослідженням, більше третини росіян (37%) назвали головними ворогами російського суспільства США і Барака Обаму.

Крім того, 9% росіян вважають ворогом Європу, 8% - Україну та її уряд, 3% - ісламських терористів, 2% - Великобританію і фашистів.

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"Більшість росіян визнає наявність у нашого суспільства недоброзичливців", - повідомляють російські соціологи.

Вони відзначають, що 8% респондентів переконані, що "недоброзичливці оточують Росію з усіх боків".

Як повідомляв УНІАН, майже 30% громадян РФ хочуть, щоб проросійські бойовики з Донбасу брали активну участь у російській політиці.