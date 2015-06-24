Незважаючи на визнану світом агресію РФ, рейтинг схвалення політики Путіна в Росії досяг майже 90% - опитування

Рейтинг президента Росії Володимира Путіна зріс до рекордних 89%.

Про це свідчать дані соціологічного опитування Левада-центру, результати якого є в розпорядженні УНІАН.

Відповідаючи на питання, "в цілому схвалюєте чи не схвалюєте діяльність Путіна на посаді президента РФ", 89% відповіли «схвалюю», 10% - «не схвалюю». 1% - вагалися з відповіддю.

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У 2015 році рейтинг на рівні 86% фіксувався в лютому, квітні і травні. Також 86% було зафіксовано в червні 2014 року.

При цьому 64% опитаних вважають, що справи в РФ в цілому йдуть у правильному напрямку. 22% вказали, що країна рухається неправильним шляхом, 14% - вагалися з відповіддю.

За даними Левада-Центру це також рекордна оцінка з боку респондентів з 1993 року. До цього 60% вказували «справи в РФ йдуть у правильному напрямку» у травні та квітні 2015 року. У червні 2014 цей показник був 62%.

При цьому діяльність прем'єр-міністра РФ Дмитра Медведєва схвалюють 66%, не схвалюють - 33%, 2% - вагалися з відповіддю.

Серед політиків, яким найбільше довіряють росіяни, виділяють Володимира Путіна (64%), Сергія Шойгу (28%), Дмитра Медведєва (21%), Сергія Лаврова (21%) і Геннадія Зюганова (11%).

Рейтинг недовіри очолив Володимир Жириновський (13%), Ксенія Собчак (10%) і Михайло Прохоров (8%).

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Як повідомляв УНІАН, Росія в березні 2014 після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. За безпосередньої участі російських спецслужб і підтримки російської армії на Донбасі були створені так звані Донецька і Луганська «народні республіки». РФ поставляє терористам озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська.

Через ці дії США, Євросоюз, Канада, Японія, Австралія і ряд інших країн ввели проти Росії санкції.