Кількість жертв у Кувейті збільшилася до 25 осіб

Про це повідомляє кувейтське агентство KUNA з посиланням на Міністерство внутрішніх справ Кувейту.

У той же час кількість поранених вже становить 202 людини.

За повідомленням BBC World, одна з груп, що має відношення до бойовиків "Ісламського держави Іраку і Леванту" взяла на себе відповідальність за вчинений теракт. Бойовики цієї організації раніше вчинили подібні атаки в сусідніх Саудівській Аравії та Ємені.

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Очевидці повідомляють, що в мечеті перебувало близько 2 тис. чоловік, коли стався сильний вибух.