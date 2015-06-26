Кількість жертв у Кувейті збільшилася до 25 осіб
18:36, 26 червня 2015Світ
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25 осіб загинули в результаті нападу смертника на шиїтську мечеть у столиці Кувейту.
REUTERS
Про це повідомляє кувейтське агентство KUNA з посиланням на Міністерство внутрішніх справ Кувейту.
У той же час кількість поранених вже становить 202 людини.
За повідомленням BBC World, одна з груп, що має відношення до бойовиків "Ісламського держави Іраку і Леванту" взяла на себе відповідальність за вчинений теракт. Бойовики цієї організації раніше вчинили подібні атаки в сусідніх Саудівській Аравії та Ємені.
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Очевидці повідомляють, що в мечеті перебувало близько 2 тис. чоловік, коли стався сильний вибух.
Понад 20 осіб загинули у результаті теракту в шиїтській мечеті в Кувейті
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