Буш стверджує, що США не нападатимуть на Іран
12:13, 12 квітня 2008Світ
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Тільки захистять американців та іракців...
Сполучені Штати Америки не мають наміру нападати на Іран.
Як повідомляє «Радіо свобода», про це в інтерв`ю американському телеканалу ABC заявив Президент США Джордж БУШ.
Разом із тим, він зазначив, що США захищатимуть американців та іракців від дій Тегерана в Іраку.
Дж.БУШ підкреслив, що всі можливості для розвитку відносин з Іраном залишаються відкритими, включаючи й застосування сили. Проте, за словами Президента США, він віддає перевагу дипломатичним заходам.
Дж.БУШ вкотре раз звинуватив Іран у прагненні створити ядерну зброю та фінансуванні угрупувань, які воюють проти американців.
Тегеран подібні звинувачення відкидає.
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