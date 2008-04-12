Буш стверджує, що США не нападатимуть на Іран

Сполучені Штати Америки не мають наміру нападати на Іран.

Як повідомляє «Радіо свобода», про це в інтерв`ю американському телеканалу ABC заявив Президент США Джордж БУШ.

Разом із тим, він зазначив, що США захищатимуть американців та іракців від дій Тегерана в Іраку.

Дж.БУШ підкреслив, що всі можливості для розвитку відносин з Іраном залишаються відкритими, включаючи й застосування сили. Проте, за словами Президента США, він віддає перевагу дипломатичним заходам.

Дж.БУШ вкотре раз звинуватив Іран у прагненні створити ядерну зброю та фінансуванні угрупувань, які воюють проти американців.

Тегеран подібні звинувачення відкидає.