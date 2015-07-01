Поліція просить мітингувальників розблокувати проспект в Єревані

Поліція Вірменії закликала учасників акції проти подорожчання електроенергії, що триває вже другий тиждень, "проявити розсудливість" і добровільно звільнити проспект Маршала Баграмяна.

"Поліція Вірменії закликає організаторів і учасників зібрання проявити розсудливість, поважати конституцію і закони республіки, права і законні інтереси інших осіб та добровільно припинити блокаду проспекту Баграмян, що триває близько десяти днів", - йдеться в заяві поліції, що надійшов у середу у розпорядження РИА Новости.

Поліція висловила надію, що порушений громадський порядок можна відновити "проявом доброї волі в рамках взаєморозуміння — без примусу або силових дій".

Читайте такожПротести в Єревані змусили Кремль нервувати – WSJ

Поліція також закликала організаторів та учасників акції надалі проводити можливі громадські заходи, дотримуючись вимог закону Вірменії "Про свободу зібрань".

Нагадаємо, у Вірменії тривають акції протесту. Демонстранти протестують проти підвищення тарифів на електроенергію на 16% з 1 серпня.

Генпрокуратура Вірменії порушила кримінальну справу у зв'язку з акцією протесту в Єревані за статтею "хуліганство".