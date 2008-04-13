Родина Бушів винна державі 18 тисяч

Президент США Джордж Буш і його дружина Лора Буш заробили в 2007 році 924 тисячі доларів, повідомляє агентство AP з посиланням на обнародувану Білим домом 11 квітня податкову декларацію президентської родини. Це на 158 тисяч доларів більше, ніж минулого року. З цієї суми Буші вже сплатили 204 тисячі доларів податків і, за підрахунками агентства, залишаються винними державі ще близько 18 тисяч.

Зарплата Джорджа Буша складає 400 тисяч доларів на рік. Ще 150 тисяч отримала Лора Буш як аванс за книжку для дітей, яку вона пише разом з дочкою Джинною. Також Буші отримали близько 220 тисяч доларів як прибуток від своєї інвестиційної діяльності.

Лента.ру