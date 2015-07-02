Протести у Єревані: активістів, які оголосили голодування, госпіталізували

Активісти, які оголосили голодування в центрі Єревана, були госпіталізовані, передає ТАСС.

До перетину проспекту Маршала Баграмяна і вулиці Ісаакяна приїхав автомобіль невідкладної медичної допомоги, на якій двох молодих людей - Арутюна Арутюняна та Гайка Парикяна - відвезли до лікарні.

У Арутюняна лікарі діагностували різь у шлунку, Парикян відчуває слабкість.

Активісти вирішили припинити голодування, повідомив один з керівників акцій протесту Давид Санасарян.

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Раніше на місце проведення акції протесту вже приїжджав автомобіль швидкої допомоги. Тоді медики, оцінивши стан Арутюняна, запропонували йому лягти до лікарні, однак він відмовився. Крім того, він відмовився і від ін'єкції глюкози, яка б означала закінчення голодування.

Лікарі зробили йому укол спазмолітичного засобу, щоб послабити напружений стан організму.

Арутюнян та Парикян у середу оголосили про початок голодування на знак протесту проти подорожчання електрики в країні.