Греція може отримати "кредити надзвичайного стану"

Голова Європарламенту Мартін Шульц заявив про можливість надання Греції "кредитів надзвичайного стану" для підтримки державного забезпечення.

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"Можливо, нам доведеться надати Греції кредити надзвичайного стану для покриття тимчасових потреб, щоб було підтримане державне забезпечення та нужденні люди отримали гроші", - заявив він в інтерв’ю газеті Welt am Sonntag, яка має вийти друком 5 липня, передає Німецька хвиля.

Політик наголосив, що особливо складною буде ситуація, якщо греки на референдумі проголосують проти вимог реформ з боку міжнародних кредиторів, однак пообіцяв, що Брюссель не залишить людей напризволяще.

"Без нових коштів не зможуть бути виплачені зарплати, система охорони здоров'я більше не функціонуватиме, енергопостачання та громадський транспорт перестануть працювати", - наголосив політик.

"Уряд має коштів, можливо, ще на один тиждень, але точно не на значно довше", - заявив в коментарі Welt am Sonntag один з експертів, який працює на міжнародних донорів.