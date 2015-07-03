Шульц: ЄС продовжить санкції проти Росії до повного виконання мінських угод

Про це президент Європейського парламенту Мартін Шульц сказав під час виступу у Верховній Раді. За словами Мартіна Шульца, після підписання мінських угод у лютому "ми бачимо провокації і повсякденне порушення режиму припинення вогню, продовження насильства, обстріли і страждання людей".

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"Відповідно, 22 червня Євросоюз продовжив свої санкції проти Росії. Ми будемо продовжувати санкції до того дня, поки буква і дух Мінських угод не будуть повністю виконані і міжнародні зобов'язання будуть дотримані", - сказав він.

Мартін Шульц закликав усі сторони дотримуватися домовленостей про припинення вогню, виведення російських військ, озброєння, підтримуваних Росією найманців, звільнення бранців.

Крім того, він відзначив необхідність забезпечення проведення в Україні реформи з децентралізації та проведення регіональних виборів під наглядом ОБСЄ.