Президент Сербії попросив Путіна не визнавати геноцидом убивство вісьмох тисяч мусульман у Боснії

Президент Сербії Томіслав Ніколіч направив лист своєму російському колезіВолодимиру Путіну, в якому «благає» Росію проголосувати проти резолюції Ради безпеки ООН щодо подій у Сребрениці у 90-ті роки минулого століття.

Як пише Крим.Реалії, про це повідомило державне телебачення Сербії.

Проект резолюції називає геноцидом убивство близько 8000 мусульманських чоловіків і хлопчиків під час війни в Боснії.

Західні країни і Росія мають розбіжності з приводу того, чи можна назвати цю різанину геноцидом. Росія, яка має тісні історичні та релігійні зв'язки з Сербією, поширила свій проект резолюції, де не згадує ні Сребреницю, ні визначення «геноцид».

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