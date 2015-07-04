Президент Сербії попросив Путіна не визнавати геноцидом убивство вісьмох тисяч мусульман у Боснії

23:49, 04 липня 2015
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Проект резолюції ООН називає геноцидом убивство близько 8000 мусульманських чоловіків і хлопчиків під час війни в Боснії.

REUTERS

Президент Сербії Томіслав Ніколіч направив лист своєму російському колезіВолодимиру Путіну, в якому «благає» Росію проголосувати проти резолюції Ради безпеки ООН щодо подій у Сребрениці у 90-ті роки минулого століття.

Як пише Крим.Реалії, про це повідомило державне телебачення Сербії.

Проект резолюції називає геноцидом убивство близько 8000 мусульманських чоловіків і хлопчиків під час війни в Боснії.

Західні країни і Росія мають розбіжності з приводу того, чи можна назвати цю різанину геноцидом. Росія, яка має тісні історичні та релігійні зв'язки з Сербією, поширила свій проект резолюції, де не згадує ні Сребреницю, ні визначення «геноцид».

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