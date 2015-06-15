Макаревич відмовляється виступати в Росії: "Співати пісні на фоні танків немає жодного бажання"

Про це він заявив на своїй сторінці в Facebook.

"Машина часу" ще пару місяців тому відмовилася від участі у фестивалі "Нашествие" - з минулорічного досвіду співати пісні... Posted by Андрій Макаревич on 13 червня 2015 р.

"Машина часу" ще кілька місяців тому відмовилася від участі у фестивалі "Нашествие" - з минулорічного досвіду співати пісні на фоні танків немає жодного бажання", - написав Макаревич.

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Крім того артист обурений, що назву його групи не прибрали з афіш, незважаючи на відмову.

"Тим не менш нашу назву з реклами фестивалю не прибрали. Це не робить честі організаторам - вони дурять глядачів. Прошу максимально перепостити це оголошення. Я не хочу ображати організаторів і тим більше "Наше радіо", з яким ми давні друзі. Просто якщо не вдається внести корекцію в рекламу - змушений допомагати таким чином", - написав Макаревич.

Як повідомляв УНІАН, легендарний російський музикант Андрій Макаревич знявся в ролику до Днів пам'яті і примирення під назвою "щоб пам'ятали".

"У який момент Гітлер вирішив, що йому все зійде з рук? У 1938 році, коли він напав на Чехословаччину, а світ цього ніби і не помітив? Або у 1939-му, коли Радянський Союз підписав з Німеччиною пакт про ненапад - і вони удвох роздерибанили Польщу? Якісь країни думали, що їх це не торкнеться. Хтось спостерігав з-за океану, в результаті всього цього світ втратив 54 мільйони людей", - каже музикант на відео.