США планують масштабні маневри у країнах Балтії
Член генштабу США Реймонд Одіерно заявив про плани проведення якомога більшої кількості навчань "більшого масштабу" в країнах Балтії у відповідь на зростання військової активності Росії в регіоні.
Американці проводитимуть в країнах Балтії дедалі більше навчань "більшого масштабу" зі своїми союзниками. Про це заявив начальник штабу армії США (є членом генштабу, але не очолює його - Ред.) генерал Реймонд Одіерно у вівторок, 7 липня, під час свого візиту до Литви, передає Німецька Хвиля.
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За словами американського генерала, зростання російської військової активності в регіоні спонукає США підтвердити свої зобов’язання перед партнерами по НАТО. Це виливатиметься у проведення багатосторонніх та різновекторних навчань, цитує агенція dpa з посиланням на балтійське агентство BNS.
На погляд Одіерно, у навчаннях мають брати участь багато партнерів США в Альянсі. "Ми маємо такі плани на майбутнє", - заявив генерал в інтерв'ю журналістам BNS.
У червні НАТО провів у країнах Балтії, Польші, Румунії та Болгарії найбільшу серію навчань з часів "холодної війни", у яких були задіяні 14 тисяч солдатів.