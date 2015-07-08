США планують масштабні маневри у країнах Балтії

Американці проводитимуть в країнах Балтії дедалі більше навчань "більшого масштабу" зі своїми союзниками. Про це заявив начальник штабу армії США (є членом генштабу, але не очолює його - Ред.) генерал Реймонд Одіерно у вівторок, 7 липня, під час свого візиту до Литви, передає Німецька Хвиля.

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За словами американського генерала, зростання російської військової активності в регіоні спонукає США підтвердити свої зобов’язання перед партнерами по НАТО. Це виливатиметься у проведення багатосторонніх та різновекторних навчань, цитує агенція dpa з посиланням на балтійське агентство BNS.

На погляд Одіерно, у навчаннях мають брати участь багато партнерів США в Альянсі. "Ми маємо такі плани на майбутнє", - заявив генерал в інтерв'ю журналістам BNS.

У червні НАТО провів у країнах Балтії, Польші, Румунії та Болгарії найбільшу серію навчань з часів "холодної війни", у яких були задіяні 14 тисяч солдатів.