Генпрокуратура РФ перевірить "законність" визнання незалежності республік країн Балтії

"Дійсно, в Генеральну прокуратуру Росії надійшло депутатське звернення, яке в даний час розглядається у відповідність з вимогами російського законодавства, як і будь-яке інше звернення, яке надходить до нас", - повідомили в прес-службі наглядового відомства, ухилившись від подальших коментарів, передає ТАСС.

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16 червня в російських ЗМІ з'явилося повідомлення про те, що представники "Єдиної Росії" звернулися в Генпрокуратуру з проханням перевірити легітимність створення в 1991 році Держради СРСР, яка визнала незалежність країн Балтії. На думку парламентаріїв, своїми рішеннями Держрада "завдала шкоди суверенітету країни" і запустила "механізм розчленування єдиної держави".

Як повідомляв УНІАН, глава адміністрації Путіна Сергій Іванов назвав "маренням сивої кобили" заяви про те, що Росія нібито може вторгнутися в країни Балтії.