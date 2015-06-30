Генпрокуратура РФ перевірить "законність" визнання незалежності республік країн Балтії
У Генеральну прокуратуру Росії надійшов запит від одного з депутатів Держдуми з проханням перевірити законність визнання незалежності країн Балтії Держрадою СРСР в 1991 році, але поки рішення не прийнято.
"Дійсно, в Генеральну прокуратуру Росії надійшло депутатське звернення, яке в даний час розглядається у відповідність з вимогами російського законодавства, як і будь-яке інше звернення, яке надходить до нас", - повідомили в прес-службі наглядового відомства, ухилившись від подальших коментарів, передає ТАСС.
Читайте такожРосія здатна окупувати Прибалтику за два дні - генерал НАТО
16 червня в російських ЗМІ з'явилося повідомлення про те, що представники "Єдиної Росії" звернулися в Генпрокуратуру з проханням перевірити легітимність створення в 1991 році Держради СРСР, яка визнала незалежність країн Балтії. На думку парламентаріїв, своїми рішеннями Держрада "завдала шкоди суверенітету країни" і запустила "механізм розчленування єдиної держави".
Як повідомляв УНІАН, глава адміністрації Путіна Сергій Іванов назвав "маренням сивої кобили" заяви про те, що Росія нібито може вторгнутися в країни Балтії.