Російський турпотік за кордон знизився на 40%
Глава Ростуризму налаштований оптимістично: він планує в рази збільшити кількість китайських туристів, які приїжджають до Росії.
Про це повідомляє ТАСС з посиланням на главу Федерального агентства з туризму Олега Сафонова.
Потік іноземних туристів до Росії виріс за цей період на 16%.
"Кількість людей, які хочуть приїхати до нас, зросла на 16%,виїхали на відпочинок з РФ на 40% менше", – сказав Сафонов на нараді з підготовки президії Держради з питання розвитку туристично-рекреаційного та санаторно-курортного комплексу Росії.
За словами глави Ростуризму, падіння в'їзного туризму відзначається на європейському напрямку і США, тоді як зростання забезпечують азіатські та тихоокеанські мандрівники.
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"Це загальносвітова тенденція. Основне зростання турпотоку дають китайські туристи", – заявив Сафонов.
Він повідомив, що в 2014 році подорожувало 107 млн китайців, а в Росію приїжджає лише 1% (1,15 млн).
"Ми ставимо завдання спільно з турвідомством КНР в рази збільшити кількість китайських туристів, які приїжджають до нас", – додав глава відомства.
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Сафонов також зазначив, що згідно з прогнозами, тенденція скорочення виїзного туризму в Росії і зростання внутрішніх турпотоків збережеться.