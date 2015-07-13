У Єврогрупі вважають, що переговори щодо допомоги Греції можуть тривати майже місяць

Про це заявив глава Єврогрупи Йерун Дейсселблум на прес-конференції в Брюсселі після засідання міністрів фінансів країн єврозони.

"Я сподіваюся, що тепер справа піде значно легше, і в конструктивній атмосфері... сподіваюся, ми входимо в нову фазу", -відзначив він.

"Переговори щодо 3 програми фінансової допомоги триватимуть швидше 4, аніж 2 тижні, і деякі називають мене оптимістом", - наголосив глава Єврогрупи.

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Він також прокоментував можливість проміжного фінансування Греції.

За словами Дейсселблума, рішення щодо цього питання наразі не ухвалене.

"Ми з'ясуємо це протягом найближчих кількох днів. Завтра або в середу ми повернемося до цього питання", - наголосив він.

Як відомо, на саміті ЄС, який розпочався в неділю і завершився в понеділок вранці, було узгоджено принципи програми економії в Греції.

Раніше повідомлялося, що країни ЄС нададуть Греції фінансову підтримку в обмін на проведення владою Афін низки реформ.