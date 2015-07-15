Прем'єр Греції погрожує відставкою, якщо парламент не підтримає угоду з кредиторами

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела в правлячій партії Греції "Сіріза", передає "ЄвроПравда".

Під час зустрічі з однопартійцями Ципрас наголосив, що йому буде складно залишатися на посаді, якщо він не матиме підтримки у ключовому голосуванні.

"Я - прем'єр-міністр, тому що у мене є депутатська група, яка підтримує мене. Якщо я не матиму її підтримки, то мені буде важко залишатися ним на наступний день", - заявив прем'єр Греції.

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У свою чергу агентство вважає, що 30-40 депутатів партії "Сіріза" не підтримають угоду в парламенті.

Раніше сьогодні УНІАН повідомляв, що понад половина членів правлячої в Греції ліворадикальної партії "Сіріза" виступила проти домовленостей прем'єра Алексіса Ципраса з кредиторами.