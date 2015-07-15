Правляча партія Греції виступила проти домовленостей з кредиторами

Члени "Сірізи" підписали петицію, що критикує угоду, повідомляє "Новое время" з посиланням на місцеве видання Ekathimerini.

Стало відомо, що свої підписи під петицією поставили 109 з 201 членів парламентської фракції "Сіріза". Крім того, в документі йдеться, що угода стала "результатом погрози негайного фінансового удушення" і нова програма містить "принизливі умови нагляду, руйнівні для країни і народу".

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Парламентський представник партії Панайотіс Лафазаніс вважає, що "вибір між рятівною допомогою і катастрофою зроблений під загрозою терору".

Водночас міністр фінансів Евклід Цакалотос, намагаючись переконати колег, заявив, що "в цій важкій операції тільки час покаже, чи є вона економічно життєздатною".

Прем'єр-міністр Алексіс Ципрас повідомив колегам, що "використовував всі свої переговорні можливості і рішення". Він також наголосив, що відкритий для будь-яких "надійних і реалістичних альтернатив".