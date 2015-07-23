ЗМІ: Греція просила у Росії на друк драхми 10 мільярдів доларів

Про це повідомляє DT.ua з посиланням на Greek reporter.

Однак у відповідь Москва запропонувала лише 5 мільярдів авансу на будівництво нового газопроводу "Південний потік", який би проходив через Грецію.

Як повідомляє видання, Ципрас також направив аналогічні запити по кредиту в Китай і Іран, але безрезультатно.

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У Кремлі цю інформацію заперечують. "Ми неодноразово - і президент, і міністр (закордонних справ - ред), і ми на різних рівнях говорили, що грецька сторона та керівництво Греції не зверталися до Росії по допомогу", - сказав прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков.

Ципрас планує повернутися до драхми з початку 2015 і розраховує на допомогу Росії у досягненні цієї мети. Зазначається, що ключові члени коаліції були в курсі його плану.

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Раніше УНІАН повідомляв, що за даними міжнародного рейтингового агентства Standard & poor's, економіка Греції скоротиться на 20 відсотків за чотири роки, якщо країна вийде з єврозони.