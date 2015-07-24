США успішно запустили військовий супутник зв'язку

05:30, 24 липня 2015
Світ
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У США здійснено успішний запуск військового супутника зв'язку, який поповнить американське орбітальне угруповання системи Wideband Global SATCOM.

United Launch Alliance

Про це повідомляє ТАСС.

Ракета-носій Delta 4 з апаратом під назвою WGS-7 стартувала з космодрому на мисі Канаверал (штат Флорида) у четвер, о 20:07 за часом Східного узбережжя США /03:07 за Києвом п'ятниці/.

Виводити WGS-7 на орбіту було довірено компанії United Launch Alliance - спільному підприємству американських корпорацій Boeing і Lockheed Martin. Як повідомляється, супутник, розроблений Boeing, був розміщений в спеціальній капсулі у верхній частині ракети-носія.

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Система Wideband Global SATCOM дозволяє Пентагону з високою швидкістю ретранслювати дані між бойовими кораблями, літаками і наземними військами, проводити відеоконференції в захищеному режимі, а також отримувати інформацію про погоду. Послугами цих супутників користуються також Білий дім, держдепартамент і деякі союзники США.

Перший супутник WGS був запущений в жовтні 2007 року для забезпечення зв'язком території від Західного узбережжя США до Південно-Східної Азії, яка входить в зону контролю Тихоокеанського командування США. Запуск шостого супутника системи відбувся в серпні 2013 року. Всього Boeing планує побудувати десять таких апаратів.

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Раніше УНІАН повідомляв, що ВПС США успішно запустили навігаційний супутник нового покоління, який поповнить орбітальну угруповання американської Системи глобального позиціонування (GPS).

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